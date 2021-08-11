شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تخطىء في ارسال شنط الفوج الأخير من البعثة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطأت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو في إرسال شنط الفوج الأخير من البعثة المصرية العائدة إلى القاهرة بعد ارسال الشنط إلى مطار هايندا في حين أن البعثة توجهت لمطار ناتاري الذى ستغادر منه عائدة إلى القاهرة .

وينتظر أفراد البعثة والفوج الأخير منها إحضار الشنط بعد إعادة توجيه الاوتوبيس الذى ينقل الشنط إلى المطار الصحيح بعد تقديم إعتذار لبعثة مصر عن هذا الخطىء.

يضم الوفد الأخير كلا من البعثة الطبية وباقي بعثة الكاراتيه والخماسي الحديث.

تصل غداً الخميس البعثة المصرية إلى القاهرة قادمة من طوكيو بعد انتهاء المشاركة فى الأولمبياد على 3 أفواج، حيث تضم الإداريين والبعثة الطبية وفريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه وأحمد الجندى صاحب فضية الخماسى الحديث.

ومن المقرر أن تهبط الطائرة فى دبى ترانزيت، ومنها إلى القاهرة، بينما تهبط بعثة الخماسى ترانزيت فى الدوحة .

وتصل بعثة الكاراتيه والخماسي الحديث للقاهرة فى تمام الساعة الخامسة و20 دقيقة مساء الخميس.

فيما عادت أمس جيانا فاروق بطلة الكاراتيه صاحبة المدالية البرونزية و بعدها بعثة منتخب رجال كرة اليد صاحب المركز الرابع.

وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه، وقد حصدوا جميعا ميداليات برونزية، بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال ميدالية فضية.