شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..الأهلى يهزم غزل المحلة بثلاثية ويتوج بطلا للكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 11 أغسطس 1993 فاز الأهلى على غزل المحلة زعيم الفلاحين فى أول مواجهة بينهما فى النهائى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بطلا لكأس مصر للموسم الثالث على التوالى، تقدم الفلاحين فى الشوط الأول بهدف سجله عبدالعظيم الشورى في الدقيقة 30، ويتعادل محمد رمضان في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، ويعزز أيمن شوقي التقدم في الدقيقة 15، ويحسم محمد عبدالجليل اللقب في الدقيقة 30، وفى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع يسجل المخضرم شوقي غريب هدف تقليل الفارق.

كان الأهلي قد تخطي كلا من المريخ وبلدية المحلة والأوليمبي بنفس النتيجة بهدف دون رد، بداية من دور الـ16، في حين جاء تأهل غزل المحلة للنهائي، بعد فوزه على المقاولون العرب 3/1، ثم أسوان بثلاثية نظيفة، وأخيرا تخطي المصري بركلات الترجيح في نصف النهائي.

كان تشكيل الأهلي بقيادة شوقي عبد الشافي الذى توج بلقب كأس 1991 كالآتي: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، تامر حفني (علاء عبدالصادق)، مشير حنفي، حمادة صدقي، محمد يوسف، عمرو أنور، هادى خشبة (أحمد فهمى)، أسامة عرابي، محمد عبدالجليل، أيمن شوقي، محمد رمضان.

بينما جاء تشكيل الفلاحين في رابع نهائي لهم في المسابقة كالآتي: وائل شكر، وائل العباسي، توفيق صقر، عمرو الحديدي الذي انتقل للأهلي بعد المباراة، أنور الصفطاوي، طارق الوهيدي (وليد زايد)، شوقي غريب "كابتن الفريق"، محمد جنيدي (طه السيد)، عادل إبراهيم، خالد عيد، عبدالعظيم الشورى.

قاد المباراة تحكيميا الحكم مصطفى حمودة، وعاونه كل من نجيب على، ومحمد توفيق.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.