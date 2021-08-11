شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش: الأهلى لو خرج بنقطة "يحمد ربنا" لو الإسماعيلى فى حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خالد القماش رئيس قطاع الناشئين بالنادى الاسماعيلى أن الدراويش لو ظهر بمستواه فى مباراة الاهلى الليلة فلن يستطيع المارد الاحمر الفوز وإذا حصد نقطة التعادل "يحمد ربنا"، وقال القماش فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" الاسماعيلى يعيش أفضل فتراته الكروية بعدما أعاد ايهاب جلال الانضباط لصفوف الدراويش بينما يعيش الاهلى أسوأ فتراته الكروية بإستثناء الفوز الاخير على سيراميكا برباعية فى الظهور الاخير".

ويضيف خالد القماش:"الاهلى سهل اختراقه دفاعياً واهتزت شباكه بسهولة فى المباريات الاخيرة وبالتالى لو الاسماعيلى فى حالته لو الاهلى خرج بالتعادل يحمد ربنا، المباراة صعبة على الاهلى أكثر من الاسماعيلى بعد فوز الزمالك على الاتحاد بالامس".

وأكمل خالد القماش:"سيكون لشكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف دور كبير فى مباراة الليلة وكذلك لدكة بدلاء الدراويش".

ويدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويتواجد فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى 10 لاعبين فى جعبتهم إنذار ثانى وحال حصولهم على إنذار ثالث الليلة سيتأكد غيابهم عن مواجهة الدراويش مع الزمالك المقرر لها السبت المقبل وهم "عماد حمدى وعمر الوحش ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومحمد حسن ومروان الصحراوى وشكرى نجيب وأرى بابل و مصطفى فارس ومحمد بيومى".

بينما يتواجد فى صفوف الإسماعيلى 9 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم "أحمد مدبولى ومحمد عادل وعبد الله جمعة وبينسون شيلونجو ومحمد صادق ومدحت فقوسه وأحمد أيمن وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى".