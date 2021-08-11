شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : عبد الله السعيد عايز يعتزل فى الزمالك.. وديانج هيرحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن عبد الله السعيد صانع العاب بيراميدز الحالى والاهلى السابق لديه رغبة شديدة فى إنهاء حياته الكروية داخل الزمالك، وقال خالد الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" عبد الله السعيد لديه رغبة شديدة فى إنهاء حياته الكروية داخل نادى الزمالك ، والزمالك يرحب بإنضمام اللاعب لصفوفه ولكن شريطة عدم دفع أموال لاسيما أن عبد الله السعيد عمره 36 عاماً".

ويضيف بندق:" لو نجح عبد الله السعيد فى إقناع بيراميدز بالموافقة على رحيله للتخلص من عقده السنوى الكبير وقتها سوف ينتقل اللاعب للزمالك لختام مسيرته الكروية داخل القلعة البيضاء ولكن حتى الان لاتوجد مفاوضات رسمية بين الزمالك وبيراميدز بشأن عبد الله السعيد".

وعن الزمالك قال خالد الغندور:" تأكد غياب أشرف بن شرقى عن مواجهة الاسماعيلى المقبلة بالدوري بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة الاتحاد ، وحصل اللاعب المغربى على انذارين من أصل ثلاثة للاعتراض وهى ظاهرة مرفوضة للغاية".

وعن الاسماعيلى علق بندق:" من الواضح أن عبد الرحمن مجدى صانع العاب الدراويش سوف يتم ايقافه لنهاية الموسم بسبب الخروج عن النص فى طوكيو مع المنتخب الاوليمبى".

وعن الأهلى قال خالد الغندور:" اليو ديانج يقضى أيامه الاخيرة فى الاهلى سوف يرحل بعد أسبوعين للدوري التركى، وموسيمانى سوف يمنح الفرصة للسولية وحمدى فتحى فى المباريات المقبلة لخروج اللاعب المالى من حساباته".