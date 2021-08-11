شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الثنائى المهدد بالإيقاف فى الأهلى قبل مواجهة الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويتواجد فى قائمة الأهلى قبل المباراة لاعبان فى جعبتهما إنذاران هما محمد شريف وعمرو السولية، وفى حال حصولهما على الإنذار الثالث الليلة سيغيبان عن مباراة انبى السبت المقبل، بينما يتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم ياسر إبراهيم وعلي معلول وسعد سمير وحمدى فتحى وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم:



محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، في الدوري الممتاز، التي تبدأ بمباراة الإسماعيلي غدًا الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس، وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏