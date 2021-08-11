شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث عن 13 نقطة فى 5 مباريات مثيرة للابتعاد عن دائرة الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني فريق المقاولون العرب من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، والتي كان أخرها الخسارة من المصري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 29، حيث توقف رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 29 في المركز الـ 14، وبات قريباً من دائرة الخطر.

ويتبقى للمقاولون 5 مواجهات صعبة خاصة في ظل الموقف الحالي للفريق، حيث يواجه ذئاب الجبل كل من: الجونة، أسوان، المقاصة، غزل المحلة، وأخيراً الاتحاد السكندري.

ويحتاج المقاولون العرب إلى رفع رصيده لـ 42 نقطة ليحافظ على بقاءه بعيداً عن صراع الهبوط، خاصة وأن الفرق الثلاثة الأخيرة بجدول الدوري وهي أسوان ووادي دجلة والإنتاج، لن يتمكنوا من تخطي حاجز الـ 41 نقطة، أي أن ذئاب الجبل بحاجة إلى جمع 13 نقطة من أصل 15 نقطة أخرى ليبقى في منطقة الأمان.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة، حصدها المقاولون من 29 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات وتعادلوا في 8 لقاءات وخصروا 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 40 هدفاً آخر.

ورصد نادي المقاولون العرب مكافآت خاصة للاعبين، لتحفيزهم للفوز في المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام، واستهدف المقاولون تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات من أجل الخروج بالفريق من النفق المظلم بعد تراجع النتائج مؤخراً والابتعاد عن دائرة الهبوط.

وعقد محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة، جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحسين وضع الفريق في جدول الدورى العام.

وشدد عادل، على أهمية الفوز في اللقاءات المرتقبة للابتعاد عن دائرة الخطر فى الجدول ووضع ذئاب الجبل فى مكانهم الطبيعى بين الفرق.