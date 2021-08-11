شكرا لقرائتكم خبر عن دروس مستفادة من تحقيق فراعنة اليد رابع أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعد إسدال الستار على أولمبياد طوكيو 2020 والتى حصدت فيها مصر 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية و فضية و 4 برونزيات ، نجح منتخب اليد أن يحقق دروس مستفادة من حصد المركز الرابع بالرغم من عدم الحصول على ميدالية أولمبية .

و يرصد الخليج 365 أبرز الدروس المستفادة لمنتخب اليد فى التقرير التالى :

إستطاع منتخب مصر لكرة اليد بأداء الدور الأول و ربع النهائى و نصف النهائى فى إعلاء سقف و طموحات الجماهير المصرية التى غضبت بقوة من عدم تأهل الفراعنة إلى النهائى و هذا شيئا لم يحدث مسبقا .

كما نجح منتخب اليد أن يصبح أول منتخب عربى أفريقى يصل إلى المربع الذهبى فى دورة أولمبية فى إنجاز فريد من نوعه .

كما نجح منتخب مصر لكرة اليد أن يفوز على كبار أوروبا و أبرزهم السويد و ألمانيا و أن يكون ند قوى لمنتخب الدنمارك بطل العالم .

تخطى الأحمر الهدف الـ 100 و خطف لقب الهداف التاريخى لمصر فى الأولمبياد