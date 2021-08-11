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شكرا لقرائتكم خبر عن دروس مستفادة من تحقيق فراعنة اليد رابع أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
بعد إسدال الستار على أولمبياد طوكيو 2020 والتى حصدت فيها مصر 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية و فضية و 4 برونزيات ، نجح منتخب اليد أن يحقق دروس مستفادة من حصد المركز الرابع بالرغم من عدم الحصول على ميدالية أولمبية .
و يرصد الخليج 365 أبرز الدروس المستفادة لمنتخب اليد فى التقرير التالى :
إعلاء سقف و طموحات الجاهير المصرية
إستطاع منتخب مصر لكرة اليد بأداء الدور الأول و ربع النهائى و نصف النهائى فى إعلاء سقف و طموحات الجماهير المصرية التى غضبت بقوة من عدم تأهل الفراعنة إلى النهائى و هذا شيئا لم يحدث مسبقا .
أول منتخب عربى أفريقى يصل إلى المربع الذهبى فى دورة أولمبية
كما نجح منتخب اليد أن يصبح أول منتخب عربى أفريقى يصل إلى المربع الذهبى فى دورة أولمبية فى إنجاز فريد من نوعه .
التفوق على كبار أوروبا
كما نجح منتخب مصر لكرة اليد أن يفوز على كبار أوروبا و أبرزهم السويد و ألمانيا و أن يكون ند قوى لمنتخب الدنمارك بطل العالم .
تخطى الأحمر الهدف الـ 100 و خطف لقب الهداف التاريخى لمصر فى الأولمبياد
كما أنهى أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، مشواره الدولى مع الفراعنة هدافا تاريخيا لمصر فى الأولمبياد بتخطيه الـ 100 هدف، فى ظل إعلانه الاعتزال الدولى بنهاية الدورة الأولمبية الحالية .
وشارك أحمد الأحمر في أربع أولمبياد متتالية من ضمنهما طوكيو، حيث أحرز فى أولمبياد أثينا 18هدفا فى 6 مباريات، بينما أحرز فى أولمبياد بكين 24 هدفا فى 5 مباريات، وفي أولمبياد ريو دى جانيرو أحرز 27 هدفا فى 5 مباريات ، فيما سجل فى الأولمبياد الحالية 36 هدف من 49 تصويبة بنسبهة 73% ويعتبر ثانى هدافين المنتخب فى الأولمبياد بعد يحى خالد صاحب الـ 38 هدفا.