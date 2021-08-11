شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله.. نور الشريف "عاشق الزمالك" الذى سجل 6 أهداف فنية فى الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى السادسة لرحيل الفنان الكبير نور الشريف، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 11 أغسطس عام 2015، ويعد نور الشريف واحداً من أبرز الفنانين في تاريخ مصر لما قدمه من أعمال على مستوى السينما والدراما.

اسمه الحقيقي محمد جابر عبد الله وولد في حي الخليفة في القاهرة 1946، وبدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل فيها، وكان لاعباً في فريق أشبال كرة القدم التابع لنادي الزمالك موسم 1961، ليبدأ تمريناته مع كل من حمادة إمام وطه بصري ونبيل نصير وعلي محسن وغيرهم قبل أن يفضل الاكتفاء بموهبة التمثيل والتركيز فيها.



نور الشريف

و في تسجيل صوتى نادر لنور الشريف والذى تم تسجيله فى الثمانينات، تحدث فيه عن بدايته كلاعب كرة قدم فى نادى الزمالك ، وقال نور الشريف خلال التسجيل “لو فضلت لاعب فى الزمالك عمرى كان هايبقى قصير”.

نور الشريف مع حسن شحاته بقميص الزمالك

من المعروف أن عشق الفنان الراحل نور الشريف لنادي الزمالك لم يتغير حتي بعد دخوله عالم الفن واكتسابه شهرة واسعة كممثل يتميز بالإبداع في الأداء، ويعد فيلم غريب في بيتي من أبرز أعماله الفنية والذي أدي به دور "شحاتة ابو كف" لاعب نادي الزمالك المحترف، والذي خرج للجمهور لأول مرة وأحرز 6 أجوال في مرمي الأهلي مما أكسبه شهرة واسعة داخل الفيلم ونال أعجاب إدارة النادي والجماهير، كما كان دليلا واضحا على انتماء نور الشريف لنادي الزمالك، وعشقه الذي لم يتغير أبدًا بعد اتجاهه إلى عالم الفن.



شحاته ابو كف

ومن أبرز أعمال نور الشريف التي قام ببطولتها وأسهمت في صنع نجوميته وانتشاره "الحاجز" و"بئر الحرمان" و"الأبرياء" و"زوجتي والكلب" و"سواق الأتوبيس" و"حدوتة مصرية" و"ليلة ساخنة" و"الشيطان يعظ" و"حبيبي دائماً"، و"الكرنك" و"أهل القمة" و"زمن حاتم زهران" وغيرها من الأفلام الهامة في السينما.



نور الشريف بقميص الزمالك

أما في الدراما التليفزيونية فقدم الشريف مسلسلات مازالت تعيش في وجدان الجمهور المصرى، منها "القاهرة والناس"، و"مارد الجبل"، و"لسة بحلم بيوم "، و"أديب"، "أرزاق" ثمن الخوف"، "الثمن"، "الثعلب"، و"عمر بن عبد العزيز"، "لن أعيش في جلباب أبي"، و"هارون الرشيد"، "الرجل الآخر"، و"عائلة الحاج متولي"، و"الحرافيش"، و"العطار والسبع بنات"، و"حضرة المتهم أبي"، و"الدالي"، و"الرحايا حجر القلوب" و"خلف الله" آخر أعماله.