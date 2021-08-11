تقرير مغربي: الرجاء يراقب مهاجم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن إدارة نادي الرجاء ترغب في الحصول على خدمات لاعب الزمالك المغربي حميد أحداد.

وحسبما أفاد موقع Le360 فإن إدارة نادي الرجاء تسعى لتعويض رحيل الثنائي بين مالانجو ووسفيان رحيمي بعد أن رحل الثنائي إلى العين والشارقة الإماراتيين.

وأفادت الصحيفة المغربية أن إدارة نادي الرجاء تضع عينها على المدافع محمد الناخيري بالإضافة إلى المهاجم حميد أحداد لاعب نادي الزمالك بالإضافة إلى مهاجم أخر وهو أحمد حمودان.

وكان حميد أحداد قد عاد إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد أن قضى موسم على سبيل الإعارة في صفوف الرجاء المغربي.