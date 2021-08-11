بيريز يبرئ نفسه من تهمة التأثير على قرار رحيل ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد فلورينتيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أنه لم يكن له أي تأثير على قرار رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.

وأعلن برشلونة يوم الخميس الماضي، رحيل ميسي عن كامب نو بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني، لينضم البالغ من العمر 34 عاما إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال رسالته التي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال بيريز: "بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها خاومي لوبيس، وهو عضو سابق في لجنة برشلونة، أود ذكر ما يلي:

"ليس صحيحا أنني كنت صديقًا لفترة طويلة لفيران ريفرتر الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة، هو شخص التقيت به مرتين فقط في حياتي، مرة قبل أربعة أشهر والأخرى يوم السبت الماضي في الاجتماع الذي عُقد في برشلونة مع الرئيس خوان لابورتا والرئيس أندريا أنيلي".

وأضاف: "لذلك، من المستحيل أن يكون لي صلة بالتأثير على رحيل ميسي أو على أي قرار آخر لنادي برشلونة".

وتابع: "وبناء عليه، آمل أن يصحح لوبيس هذه التصريحات التي لا تتوافق مع الحقيقة في أقرب وقت ممكن".