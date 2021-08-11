الخليفي: فخور بتقديم ميسي لاعبًا في باريس.. ونحترم قواعد اللعب المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، إنه يشعر بالسعادة والفخر للإعلان عن تقديم ليونيل ميسي لاعبا في النادي، كما أوضح كيف كوّن فريقًا بهذا الحجم مع مراعاة قوانين اللعب المالي النظيف.

وانضم ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة حرة، بعد نهاية رحلته مع برشلونة التي استمرت لمدة 16 عاما.

وأعلن باريس سان جيرمان، مساء أمس الثلاثاء، تعاقده مع البالغ من العمر 34 عاما لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم أخر، على أن يرتدي القميص رقم 30.

وعقد باريس سان جيرمان مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، لتقديم ميسي لاعبًا بالنادي الفرنسي لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم أخر.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال الخليفي: "سعيد جدا، وفخور بأن أقدم لكم ليونيل ميسي لاعب في باريس، هذا يوم تاريخي للنادي وللكرة العالمية".

وأضاف: "الجميع يعرف ليونيل وهو لاعب الكرة الوحيد الفائز بالكرة الذهبية، ليو جعل لكرة القدم سحر، إنه لاعب مذهل".

وتابع: "فخورون بما وصلنا إليه اليوم مع النادي، أشكرك وزوجتك ووالدك وممثليك على الموافقة على الانضمام لنا.. نحن فخورون بك".

وواصل: "ستقوم بعمل ممتاز للنادي والمشجعين، اليوم لحظة رائعة نعيشها، لكننا لم نفز بشيء، العمل الجاد سيبدأ اليوم، لدينا أفضل اللاعبين في العالم، ومدرب ضمن أفضل المدربين بالعالم".

وعن تكوين فريق يضم العديد من النجوم مع مراعاة قانون اللعب المالي النظيف، قال: "بالنسبة لنا نحن نطبق قواعد اللعب المالي منذ اليوم الأول، احترمنا تلك القواعد، ونحن نبحث تلك الأمور مع متخصصين في النواحي التجارية والاقتصادية، لدينا القدرة القانونية على هذا التوقيع وإلا ما كنّا فعلناه".

وأتم: "مستوى الدوري سيرتفع، كذلك حقوق البث، الجميع يريد أن يرى باريس في وجود ميسي وهذا سينعكس إيجابا على نادينا".