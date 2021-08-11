ميسي يتحدث عن.. اللعب بجوار نيمار وماذا لو واجه برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، عن اللعب ضد برشلونة (فريقه السابق) في دوري أبطال أوروبا، كما علق على انتقاله للعب بالدوري الفرنسي.

وعقد باريس سان جيرمان مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، لتقديم ميسي لاعبًا بالنادي الفرنسي لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم أخر.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال ميسي: "كانت سنوات طويلة مع برشلونة، التغيير كان صعبا بعد تلك الفترة، سعادتي لا توصف بوصولي هنا، أنتظر مشاركتي الأولى مع الفريق، وأريد البدء في خوض التدريبات مع زملائي".

وتابع: "أشكر الرئيس ناصر الخليفي وليوناردو المدير التنفيذي للنادي، على المعاملة الجيدة التي عاملوني بها منذ صدور بيان برشلونة بشأن رحيلي، لقد مررت بفترة صعبة لكنهم عملوا على إتمام الصفقة".

وأضاف: " خلال الاسبوع الاخير، عشت مرحلة صعبة جدا مليئة بالأحاسيس، لا يمكنني نسيان ما عشته في برشلونة، سعيد بتواجدي هنا، خلال الاسبوع الماضي مررت بمشاعر الحزن والسعادة في نفس الوقت".

وواصل البالغ من العمر 34 عاما حديثه قائلا: "حظيت باستقبال حار وترحيب رائع من قبل الجماهير، لا أدرى متى سألعب، أنا عائد للتو من اجازة، قابلت المدرب قبل قليل، وعلي القيام بالتحضير والاستعداد للموسم الجديد، أتمنى أن يكون ذلك قريبا.. لكن لا يمكنني أن أحدد تاريخ لمشاركتي".

وعن اللعب بجانب نيمار ومبابي، قال ميسي: "أشعر بسعادة كبرى، هم لاعبين رائعين، ولدي رغبة في المنافسة معهم".

وبسؤاله عن هدفه مع باريس سان جيرمان، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، أجاب: "الفوز بدوري الأبطال ليس بالأمر السهل، قد يكون لديك أفضل اللاعبين في العالم ولا تحقق البطولة، نعرف أن باريس كان قريبا في السنوات الماضية من الفوز بالبطولة، لكن ماذا ينقص أي فريق للفوز باللقب؟ لا أدري، لكن يجب ان يكون لديك فريق متحد وروح قتالية عالية بجانب بعض الحظ.. لا يفوز الافضل دائما، إنها منافسة خاصة ومميزة".

وعن شعوره إذا واجه برشلونة في دوري الأبطال، قال:"أنا ممتن دائما لبرشلونة وجماهيره، لقد عشنا معا سنوات رائعة، أود الفوز وتحقيق الألقاب، ولم يكن لدي أي شكوك في أن باريس يرغب في تحقيق نفس الأهداف.. شيئا رائعا إذا لعبت ضد برشلونة، وفي وجود الجماهير، شعورا غريبا لو عدت الى بيتى بقميص مختلف، هذه الاشياء تحدث وسنرى".

وأردف: "حلمي الآن هو رفع كأس دوري الأبطال مرة أخرى، أنا وباريس هدفنا واحد، نتمنى الآن ونحن متحدون أن نحقق هذا الهدف".

وعن نيمار، قال ميسي: "بدون شك أعتقد أنه أثبت أنه أفضل لاعب في مركزه بالعالم، في برشلونة أحببنا كثيره لسنوات، اليوم الأمور ستكون مختلفة، أنا هنا للعب بجانبه، هو لاعب مذهل، عرفته كشخص وكلاعب".