"تغيير وحيد".. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي سيلعب به ضد الإسماعيلي في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الـ29 من مسابقة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يشارك المدافع أيمن أشرف ليكون على حساب رامي ربيعة والذي لعب مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (4-0).

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة وهيّ (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الأهلي الترتيب الثاني برصيد 64 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك والذي فاز مساء أمس الثلاثاء على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة (2-1).

في المقابل، يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.