نفاد قمصان ميسي بعد 30 دقيقة من عرضها على الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

توافد مشجعو باريس سان جيرمان على متجر النادي على الإنترنت، لشراء القميص الخاص بليونيل ميسي، لاعب الفريق الفرنسي الجديد.

وانضم ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة حرة، بعد نهاية رحلته مع برشلونة التي استمرت لمدة 16 عاما.

وأعلن باريس سان جيرمان، مساء أمس الثلاثاء، تعاقده مع البالغ من العمر 34 عاما لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم أخر، على أن يرتدي القميص رقم 30.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "sportbible"، فقد تم بيع قميص ميسي بعد 30 دقيقة فقط من الإعلان الرسمي عن توقيعه.

كما نشرت صحيفة ESPN مقع فيديو صباح اليوم الأربعاء، ظهر فيه حشد من جماهير باريس سان جيرمان أمام متجر النادي من أجل الحصول على القميص 30.