أديداس تواصل التعافي من الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا خلال الربع الثاني من 2021

شهدت عائدات ماركة الملابس الرياضية الألمانية “أديداس” أرقاماً مضاعفة تقريبًا في الربع الثاني من عام 2021، حيث تواصل الشركة التعافي من الخسائر المالية التي تكبدتها في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة %40 على أساس العملة المحايدة خلال النصف الأول من العام، وبشكل عام، ارتفعت الإيرادات من 7.733 مليار يورو (9.092 مليار دولار أمريكي) إلى 10.345 مليار يورو (12.163 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها %34.

وبلغت أرباح أديداس التشغيلية للربع الثاني من العام 2021 حوالي 543 مليون يورو (638 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 263 مليون يورو (309 مليون دولار أمريكي) في عام 2020، مما أدى إلى زيادة بنسبة %18.5، وبالتالي، عاد الربح التشغيلي للشركة تقريبًا إلى مستويات ما قبل الوباء.

وأعلنت أديداس خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 عن أرباح تشغيلية بلغت 1.248 مليار يورو (1.467 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها %12.1، في تناقض حاد مع العجز بقيمة 215 مليون يورو (253 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي (بانخفاض %2.8).

وتتوقع الشركة الألمانية الرائدة في مجال المستلزمات والملابس الرياضية تحقيق هامش إجمالي يبلغ حوالي %52 لعام 2021، بهامش تشغيلي يتراوح بين 9.5 في المائة وعشرة في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي دخل أديداس بأكثر من مليار يورو، بعد أن زاد من خسارة قدرها 217 مليون يورو (255 مليون دولار أمريكي) إلى 890 مليون يورو (1.05 مليار دولار أمريكي) على أساس سنوي.

كيف ترى أديداس أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2021 ؟

ترى الشركة الألمانية الأرقام المحققة بارتياح وتفاؤل كبيرين، حيث عبر الرئيس التنفيذي للشركة “كاسبر رورستيد” عن سعادته بالتقدم الذي أحرزته الشركة وأوضح قائلاً: “مع عودة الرياضة إلى مركز الصدارة هذا الصيف، حققنا ربعًا ناجحًا للغاية.”

وتابع “بدافع من قوة علامتنا التجارية والطلب الأفضل من المتوقع على منتجاتنا، شهدنا تسارعًا في أرباحنا الأعلى والأدنى.”

وأوضح “تضاعفت المبيعات في أسواق النمو الإستراتيجي لدينا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية تقريبًا. نمت الإيرادات في الفئات الرئيسية لكرة القدم وفي الهواء الطلق بمعدلات من ثلاثة أرقام. زادت حصة مبيعات السعر الكامل بقوة، مما أدى إلى تحسينات استثنائية في الربحية.”

وختم مسؤول أديداس بالقول “يمنحنا هذا الزخم الثقة الكاملة لزيادة توقعاتنا للعام بأكمله على الرغم من التحديات الخارجية التي لا تزال صناعتنا تواجهها.”