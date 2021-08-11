الامارات | منشآت "دبي الرياضية" تُحاكي التاريخ .. صروح عملاقة تنتظر زوار "إكسبو 2020" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن منشآت "دبي الرياضية" تُحاكي التاريخ .. صروح عملاقة تنتظر زوار "إكسبو 2020" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتمتع دبي بالعديد من المنشآت الرياضية التي تتميز بروعة التصميم وفق أحدث المواصفات العالمية، بما يخدم تحضيرات «دانة الدنيا» لإنجاح إكسبو 2020، الذي يقام مطلع أكتوبر المقبل، كأول حدث عالمي ضخم يقام حضورياً منذ تفشي جائحة «كوفيد-19»، وبمشاركة أكثر من 190 دولة.



وأصبحت هذه المنشآت الرياضية التي تتمتع بها دبي من بين المعالم السياحية التي استقطبت أكبر المنافسات الرياضية المحلية والعالمية، وجعلت دبي محل أنظار العالم على مدار العام.



وتستضيف دبي العديد من البطولات الدولية ذات الصدى العالمي، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 400 فعالية في مختلف الرياضات والأنشطة تقام بتنظيم وإشراف مجلس دبي الرياضي، وتستهدف كل فئات المجتمع.



ووصل عدد أكاديميات التدريب الرياضي في دبي إلى أكثر من 400 أكاديمية رياضية في مختلف الرياضات، كما وصل عدد مراكز التدريب وصالات اللياقة البدنية في دبي إلى أكثر من 400 مركز موزعة على مختلف المناطق.



وتركز دبي على جعل الرياضة أسلوب حياة لكل فرد يعيش فيها، فتم تطوير البنية التحتية الرياضية لتواكب أحدث المعايير الدولية، ولتكون متوافرة لكل أفراد المجتمع، حيث تم تشييد العديد من المنشآت الرياضية الفريدة أهمها مدينة دبي الرياضية، ومجمع حمدان الرياضي، وسكاي دايف دبي، ومضمار ميدان، ومضامير الدراجات الهوائية، ومضامير الجري، وأسهمت البنية التحتية المتطورة في دبي في تعزيز الثقافة الرياضية لسكان الإمارة.

وتسلط «الإمارات اليوم» في هذا الفيديو الضوء على أبرز وأهم المنشآت الرياضية التي تتمتع بها دبي، استعداداً لاستضافة إكسبو 2020.

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