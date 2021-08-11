مكالمة هاتفية بين ميسي وراموس بعد الانضمام لسان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حرص سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد، على الترحيب بالأرجنتيني ليونيل ميسي، فور وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس.



وبينما كان راموس يستقل سيارته تحدث عبر الهاتف إلى ميسي، فيما تبدو عليه السعادة لقدوم النجم الأرجنتيني إلى النادي الفرنسي، أو ربما لأنهما أخيرا سيكونان في فريق واحد، قائلا: "تحيا باريس".

وأظهرت المكالمة التي بثتها قناة "بي إن سبورتس" حفاوة كبيرة من راموس بقدوم ميسي، بعدما كان كل منهما قائدا أقوى غريمين في العالم ريال مدريد وبرشلونة.

وتعاقد باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع الثنائي سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني السابق، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني السابق، في صفقتي انتقال حر.

ويبدو أن الحظ لن يحالف الثنائي للعب قريبا سويا، حيث كشفت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أن راموس يعاني من إصابة في الفخذ ستبعده لمدة شهرين عن الملاعب، وتحديداً حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وجود ميسي وراموس في باريس معا يعني انتهاء حالة العداء التاريخي بسبب لعبهما للفريقين المعروف عنهما الندية الكروية وهما برشلونة وريال مدريد.