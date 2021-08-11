مصر تتقدم على بنين 1 / صفر فى كأس ديفيز للتنس

القاهرة - سامية سيد -

تقدم منتخب مصر للتنس للرجال على نظيره بنين بنتيجة 1/ صفر وذلك فى أولى مباريات المنتخبين بمنافسات المجموعة الإفريقية الثالثة التى انطلقت اليوم بالقاهرة.

ونجح لاعب منتخبنا عمرو عصراوى فى الفوز بمباراة الفردى الاولى بنتيجة 6/ 2 و 6/ صفر بسهولة على نظيره لاعب بنين دالماس ليتقدم الفراعنة 1/ صفر .

وتجرى بعد قليل مباراة الفردى الثانية بين المنتخبين حيث يواجه محمد صفوت نجم منتخب التنس نظيره الكسيس لاعب بنين .

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الأولى، حيث جاء على رأس المجموعة باعتباره المصنف الأول ومعه كل من الجزائر وبنين.

بينما ضمت المجموعة الثانية كل من كينيا وموزمبيق وغانا ورواندا وذلك بعد تأكد حضور منتخب غانا ومشاركته فى البطولة.

ويلعب منتخبنا مباراته الثانية امام الجزائر فى ختام الدور الأول يوم الجمعة المقبل وحال الفوز على بنين فى المباراة الأولى يتأهل فريقنا إلى النهائى مباشرة نظرا لأن مجموعتنا 3 منتخبات فقط.

وتقام البطولة من دورين الأول المجموعات والثانى يلتقى خلاله أول المجموعة الأولى مع ثانى المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثانى المجموعة الأولى ويتأهل الفائز فى المباراتين الى المجموعة الثانية لكأس ديفيز .