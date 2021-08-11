شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى والإسماعيلى مع صافرة محمد الحنفى قبل كلاسيكو الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى الدولي محمود الحنفي إدارة مواجهة الإسماعيلي مع الأهلي والمقرر انطلاقها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 بمسابقة الدوري المصري.

ويقود مباراة الأهلي والإسماعيلي الحكم محمد الحنفي ويعاونه سامي هلهل وشريف عبد الله والحكم الرابع هشام الفلال، ومحمود عاشور سيكون حكما للفار في اللقاء المرتقب ويعاونه محمود وفا.

وأدار الحكم محمد الحنفى 27 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة الإسماعيلى، استطاع الأحمر تحقيق الفوز فى 18 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 5 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 36 مناسبة وأحتسب 8 ركلات جزاء للفريق.

وفي الموسم الحالي حقق الأهلي الفوز على المصري بنتيجة 2/1 ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري بصافرة محمد الحنفى.

وسبق للحنفي إدارة 18 مباراة للإسماعيلى حيث فاز في 8 وتعادل 5 وخسر في مثلهم وله 13 هدفًا وعليه 11 هدفًا وكلين شيت 12 لقاء، واشهر الكارت الاصفر 22 مرة لنجوم الدراويش واحتسب ركلة جزاء واحدة فى مباراة بيراميدز 2018.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.