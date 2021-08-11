شكرا لقرائتكم خبر عن حفنى والونش وروقا وجابر يشاركون فى مران الزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الرباعى محمود الونش وأيمن حفنى ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر لاعبو الزمالك الذين تعرضوا لحادث سير بسيط على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أمس التى انتهت بفوز الزمالك 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ29 للدورى، فى التدريبات الجماعية للفريق غدا بعد نجاتهم من الحادث دون أى إصابات.

وأجرى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك اتصالات هاتفية بالرباعى واطمأن على عدم تعرض الرباعى لأى إصابات، وأنهم عادوا لمنازلهم بأمان فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقدم نبيه الشكر للرباعى على مجهودهم والتزامهم في المعسكر والمباريات الأخيرة مؤكدا لهم انه فخور بجميع لاعبي الزمالك وانهم كانوا علي قدر المسئولية.

وتعرضت السيارة التي كان يستقلها الرباعي، أيمن حفنى ومحمود حمدى الونش وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا لاعبو الزمالك، لحادث سير خلال العودة من الإسكندرية إلى القاهرة عقب مواجهة الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعبين أنه حدث انفجار في اطار السيارة خلال العودة من الإسكندرية، موضحًا أن اللاعبين بحالة جيدة ولم يتعرض أي منهم لأذى.

من ناحية أخرى توج النجم محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لنادى الزمالك، بلقب رجل مباراة القلعة البيضاء، أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الثلاثاء، ضمن لقاءات بطولة الدورى، التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة، بهدفين مقابل هدف، وإحرازه الهدف الثانى وهدف الفوز والنقاط الثلاث الغالية.

وكتب الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر حسابه على تويتر: "رجل مباراة اليوم هو محمد عبد الشافى".