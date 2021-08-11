شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يطمئن على رباعى الزمالك عقب حادث السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك اتصالات هاتفية بالرباعى محمود الونش وأيمن حفنى ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر لاعبو الفريق الذين تعرضوا لحادث سير بسيط على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أمس التى انتهت بفوز الزمالك 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.

واطمأن نبيه على عدم تعرض الرباعى لأى إصابات، وأنهم عادوا لمنازلهم بأمان فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقدم نبيه الشكر للرباعى على مجهودهم والتزامهم فى المعسكر والمباريات الأخيرة مؤكدا لهم أنه فخور بجميع لاعبى الزمالك وأنهم كانوا على قدر المسئولية.

وتعرضت السيارة التى كان يستقلها الرباعى، أيمن حفنى ومحمود حمدى الونش وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا لاعبو الزمالك، لحادث سير خلال العودة من الإسكندرية إلى القاهرة عقب مواجهة الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعبين أنه حدث انفجار فى إطار السيارة خلال العودة من الإسكندرية، موضحًا أن اللاعبين بحالة جيدة ولم يتعرض أى منهم لأذى.

من ناحية أخرى توج النجم محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لنادى الزمالك، بلقب رجل مباراة القلعة البيضاء، أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الثلاثاء، ضمن لقاءات بطولة الدورى، التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة، بهدفين مقابل هدف، وإحرازه الهدف الثانى وهدف الفوز والنقاط الثلاث الغالية.

وكتب الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر حسابه على تويتر: "رجل مباراة اليوم هو محمد عبد الشافى".

ونجح فريق الزمالك فى تحقيق فوز غال وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة فى المركز الخامس.

تقدم يوسف أوباما للزمالك فى الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد فى الدقيقة 75، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 83 من عمر المباراة.

كما قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، العودة إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندرى فى الإسكندرية، ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة، اليوم الأربعاء من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس، بشكل طبيعى استعدادا للقاء الإسماعيلى المقبل.