رمضان السيد: بن شرقى وزيزو وشيكابالا خارج الخدمة أمام الاتحاد.. وبواليا مظلوم

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان السيد، نجم الأهلى السابق، أن هناك بعض لاعبى الزمالك كانوا بعيدين عن مستواهم أمام الاتحاد السكندرى فى مباراة الأمس رغم فوز الأبيض، وقال السيد فى تصريحات إذاعية "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "أشرف بن شرقي وزيزو وشيكابالا لم يظهرا بمستواهما المعهود لكن دكة الزمالك أحدثت الفارق أمام الاتحاد السكندري إلى جانب الإصابة التى تعرض لها لاعب زعيم الثغر بعد نزوله".

وأضاف: "يجب مشاركة أوباما أساسيا فهو لاعب كبير ويصنع الفارق مع الزمالك وهداف وصانع ألعاب ويملك إمكانيات فنية مميزة".

وأكد رمضان السيد أن والتر بواليا تعرض للظلم بسبب قرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بمشاركته أساسيا بعد انضمامه من نادى الجونة قائلا: "بواليا حظه سيئ للغاية بسبب تسجيل محمد شريف للأهداف عندما كان ينزل بديلا، لكن فى آخر 4 مباريات أظهر اللاعب الزامبي قوته وسرعته وإمكانياته واعتقد الجهاز الفني سيعيد التفكير فى تقييم اللاعب من جديد".

وأضاف: "بواليا بدأ فى التجانس مع لاعبي الأهلى خاصة خلال المباريات الأخيرة وحصل على ثقة زملائه والجهاز الفني للفريق وأدائه سيجعله يستمر مع القلعة الحمراء".