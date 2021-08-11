شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: اللاعب السورى أجنبى فى الدورى المصرى بداية من الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه بداية من الموسم المقبل 2021 /2022 سيتم معاملة اللاعب السورى معاملة اللاعب الأجنبى حال تعاقد أى نادٍ معه بالدورى المصرى بمختلف أقسامه.

وحدد اتحاد الكرة عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول ولاعبين اثنين للقسم الثانى ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطينى ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصرى فى مركز حراسة المرمى.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالى حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهى قوائم الإضافة للقسم الأول فى 20 سبتمبر وللقسم الثانى 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.

كما تقرر أن تكون فترة التسجيل الثانية للموسم نفسه في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه.

وبالنسبة لقوائم الأندية للموسم الجديد قرر الاتحاد المصرى السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي.

كما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مسابقات المراحل السنية لمواليد 1 يناير 2001 و 2003 و 2005 و2006 و2007 و2008 على أن يسمح بقيد 30 لاعبا لكل مرحلة سنية.

وبالنسبة للبراعم تحدد لها من 1 يناير 2009 و2010 و2011 و2012 و2013، على أن يتم تسجيل 50 لاعبا لكل مرحلة سنية.