الامارات | الظفرة يواصل الفوز وتعادل النصر مع البطائح في الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يواصل الفوز وتعادل النصر مع البطائح في الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الظفرة بدايته القوية في كرة الصالات محققا انتصاره الاول في كأس الامارات بعد ظفره بكأس السوبر الاسبوع الماضي، وذلك بعد ان فاز امس على خورفكان بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت في قاعة بينونة بمدينة الظفرة لينال اول ثلاث نقاط في البطولة وسجل اهدافه الثلاثة الايطالي ميجويل كينجي (هاتريك)، بينما سجل هدفي خورفكان البرازيلي لوكاس فيرا واحمد الحمادي.

وفي مباراة ثانية تعادل النصر مع البطائح باربعة اهداف لكل منهما حيث سجل للنصر خالد المهيري ( هدفين) وهدف لكل من طاهر بوزير وعلي حسين، بينما سجل للبطائح البرازيليان برونو لوسيانو ودانيل بينهيرو ووليد الغول ومحمد علي ليحصل الفريقان على نقطة واحدة لكل منهما.

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