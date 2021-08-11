الامارات | ريال مدريد أكثر المستفيدين من انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد أكثر المستفيدين من انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ إعلان انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، انطلق الحديث حول الثلاثي الناري ميسي - مبابي - نيمار، لكنّ التكهنات زادت بقوة حول إمكانية انتقال الفرنسي كيليان مبابي الى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

هذه الصفقة، إن تمت، ستعيد للدوري الإسباني جزءاً كبيراً من الرهجة التي خسرها مع رحيل ميسي، والتي سبقها أيضاً خسارة البرتغالي كريستيانو رونالدو لمصلحة الدوري الإيطالي ويوفنتوس.

فالليغا الإسبانية التي تصدرت المشاهد طيلة السنوات الماضية، لم تخسر فقط هذين العملاقين في عالم كرة القدم، بل ستفتقد ايضاً للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان والمدافع الإسباني سيرخيو راموس، لكن هل تنقلب الأمور رأساً على عقب بثانية واحدة بانتقال محتمل لمبابي الى الـ"ميرينغي"؟ إذ عادت الصحف الإسبانية للحديث عن فرضية حدوث هذه الصفقة التي يُحكى عنها منذ سنوات وليس الآن فحسب.

وعنونت صحيفة "أس" الإسبانية "مبابي، إنّه أمر ممكن"، وأشارت الى أنّ انتقال ميسي "يمهد الطريق أمام ريال".

وبحسب الصحيفة المتخصصة، لم تُجهّز إدارة الرئيس فلورينتينو بيريس العرض لسان جرمان، إذ يتجنّب الأخير تقديم عرض لا يليق بنادي العاصمة الفرنسية.

مبابي الذي انضم الى سان جرمان عام 2017، لم يجدّد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، ذلك على خلاف زميله البرازيلي نيمار الذي مدّد عقده للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى العام 2025.

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