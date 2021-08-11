الامارات | حمى ميسي تجتاح باريس .. استقبال ملوك وفندف فخم (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حمى ميسي تجتاح باريس .. استقبال ملوك وفندف فخم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي النجم الارجنتيني ليونيل ميسي استقبال الملوك في العاصمة الفرنسية باريس منذ اللحظة التي حطت به طائرة خاصة في مطار لو بورجيه الثلاثاء تمهيدا لتوقيع عقده الرسمي مع نادي باريس سان جرمان الذي سيرتقي بوجوده الى ابعاد جديدة من الناحيتين الرياضية والاقتصادية.

لدى نزوله من الطائرة ظهر ميسي من على احدى الشرفات في المطار ليقوم بتحية جماهير غفيرة اتت خصيصا لإلقاء النظرة الاولى عليه عن كثب بعد ان اصبح لاعبا في صفوف فريقهم.

في الوقت ذاته كان النادي يبث مقطع فيديو قصيرا مدته 13 ثانية مليئا بالتلميحات ابرزها حول الكرات الذهبية الست التي نالها النجم الارجنتيني في مسيرته حتى الان مع صورة في الخلف لبرج ايفل الشهير في العاصمة الفرنسية.

توجه ميسي (34 عاما) بعدها الى احد مستشفيات باريس حيث خضع للفحص الطبي قبل ان يقوم بزيارة وجيزة الى ملعب بارك دي برانس الخاص بنادي سان جرمان.

توقف ميس لبعض الوقت لتحية انصار النادي الباريسي الذين اتوا لاستقباله قبل ان يتوجه الى الفندق الفخم "رويال مانسو". انضم اليه حارس المرمى الايطالي جانلويجي دوناروما القادم من ميلان في صفقة حرة.

وبعد وصوله بقليل الى الفندق، صعد الى احدى الشرفات حيث قام مجددا بتحية بعض انصار الفريق.

وكان نادي العاصمة فرش السجاد الاحمر امام مدخل ملعب النادي كما فعل في مطار لو بورجيه لاستقبال نجمه الجديد.

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