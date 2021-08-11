الارجنتيني ميسي يعرب عن تصميمه على بناء شيء مميز في باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يبدو الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي مصمما على "بناء شيء مميز" في ملعب (حديقة الأمراء) بعد انضمامه لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.



كان من المتوقع أن يوقع نجم برشلونة الإسباني السابق، الذي سجل 672 هدفا في 778 مباراة مع الفريق الكتالوني، عقدا جديدا في قلعة (كامب نو) لكن التعقيدات المالية أجبرته على الرحيل من النادي.

انقض رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على الفور لإتمام واحدة من أكثر الصفقات أهمية في تاريخ الساحرة المستديرة، وأكدت إدارة سان جيرمان إنهاء الصفقة أمس الثلاثاء.

وصرح ميسي عند الانتهاء من انتقاله إلى العملاق الفرنسي: "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان. كل ما يتعلق بالنادي يطابق طموحاتي الكروية".

أضاف ميسي "أدرك مدى موهبة الفريق والجهاز الفني هنا. أنا مصمم على المساعدة في بناء شيء مميز للنادي والجماهير، وأتطلع للخروج إلى أرض الملعب في حديقة الأمراء".

وخلال فترة تواجده مع الفريق الأول لبرشلونة، التي استمرت 18 عاما، توج ميسي بأربعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما حصل على 10 ألقاب بالدوري الإسباني.

وفاز ميسي /34 عاما/ بأول ألقابه الدولية، بعدما توج مع منتخب الأرجنتين بكأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في يوليو الماضي، ليقود منتخب بلاده للحصول على لقبه الأول في المسابقة القارية منذ عام 1993.

يستعد قائد منتخب الأرجنتين للتعاون مع البرازيلي نيمار، زميله السابق في برشلونة، ليكونا ثلاثيا رائعا مع الجناح الشاب كيليان مبابي.

ترددت تكهنات بشأن رحيل مبابي عن سان جيرمان، قبل 12 شهرا على نهاية عقده الحالي مع النادي، لكن وصول ميسي من المرجح أن يشجع اللاعب الفرنسي /22 عاما/ على التفاوض من أجل تمديد التعاقد.

ويتطلع سان جيرمان، الذي تعاقد هذا الصيف مع المغربي أشرف حكيمي وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما والهولندي جيورجينيو فينالدوم والإسباني سيرخيو راموس، لاستعادة لقب الدوري الفرنسي الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة ليل، قبل الشروع في البحث عن لقبه الأول بدوري الأبطال.