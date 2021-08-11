صحيفة إنجليزية: باريس سان جيرمان يواجه أزمة كبيرة بعد التعاقد مع ليونيل ميسي

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت صحيفة "أتلتيك" الإنجليزية إن هناك أزمة ستواجه نادي باريس سان جيرمان بعد نجاحه في التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد ذكرت أن باريس سان جيرمان أبلغ "DNCG"، وهي هيئة رقابة مالية فرنسية لكرة القدم، أنهم يتوقعون استرداد حوالي 180 مليون يورو من خلال بيع اللاعبين، لتعويض عجز يتراوح بين 250 و300 مليون يورو، إلا أن تلك الأرقام قد تغيرت بقدوم ميسي.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أنه مع وصول ليونيل ميسي (34 عاما)، سيكون عقده حوالي 40 مليون يورو في الموسم، وهو رقم أعلى من راتب نيمار، وفقاً لوسائل الإعلام الفرنسية، ما يعني أن رواتب لاعبي النادي الباريسي ستصل إلى أكثر من 300 مليون يورو.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان يدرس إمكانية بيع نحو 10 لاعبين، لاستكمال صفقة ميسي، أمثال السنغالي إدريسا جاي، وتيلو كيرير، وعبده ديالو، ورافينيا أوإدريسا جايي، بالإضافة إلى ماورو إيكاردي، وأندير هيريرا، وسيريجو ريكو، وألفونس أريولا، ولايفين كورزاوان وبابلو سارابيا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ومع ضمان وجود الثلاثي مبابي ونيمار وميسي في المقدمة، سيؤثر ذلك على دقائق لعب العديد من لاعبي الوسط.

وأمس الثلاثاء، أعلن نادي باريس سان جيرمان رسمياً عن ضم ليونيل ميسي بدءاً من الموسم الجديد 2021-2022.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو للإعلان عن صفقة ميسي.

ووصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس لإتمام تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعقب وصول ميسي بالفعل لوّح لأنصار الفريق الباريسي الذي انتظروه كثيرا، وظهر الأرجنتيني بقميص كُتب عليه "هنا باريس".

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" تفاصيل التعاقد، وهو "عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد حتى يونيو 2024، صافي الراتب 35 مليون يورو بالإضافة لحوافز".