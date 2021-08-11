4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير بعد مباراة الاتحاد

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض لاعبي فريق الزمالك، محمود حمدي "الونش"، إسلام جابر، أيمن حفني ومحمد أشرف "روقة"، لحادث سير بعد مباراتهم أمام الاتحاد السكندري، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.

ونشر لاعب الزمالك إسلام جابر، صورة من الحادث الذي تعرضوا له عبر حسابه بموقع انستجرام، ليعيد "الونش" مشاركتها مؤكداً عدم تضرره هو وزملائه.

وتعرض رباعي الزمالك للحادث خلال استقلالهم سيارة للعودة من الإسكندرية؛ حيث مباراتهم أمام الاتحاد إلى القاهرة.

وفاز الزمالك على فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري.