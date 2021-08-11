شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات فى الصدارة..حكاية 6لاعبين سجلوا أهدافًا بقميص الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة متابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع الإسماعيلي مع الأهلي بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع ال٢٩ بمسابقة الدوري المصري، ويزخر تاريخ الناديين بالعديد من اللاعبين الذى ارتدوا قميص الفريقين بل ونجحوا فى التسجيل للمارد الاحمر والدراويش ونستعرضهم فى السطور التالية وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى.

* محمد بركات .. ” 5 أهداف للإسماعيلى – 7 أهداف للأهلى ”

• ” الدورى العام ” يوم 2 يونيه 2000 سجل هدفين للإسماعيلى بينهم ضربة جزاء 4 / 3 بالإسماعيلية

• ” كأس مصر ” يوم 8 أغسطس 2000 سجل هدفين للإسماعيلى 4 / 2 فى نصف النهائى

• ” الدورى العام ” يوم 20 مايو 2002 سجل هدفًا للإسماعيلى 4 / 4 بالقاهرة

• ” الدورى العام ” يوم 15 أبريل 2005 سجل 3 أهداف للأهلى صفر / 6 بالإسماعيلية

• ” الدورى العام ” يوم 22 مايو 2006 سجل هدفًا للأهلى صفر / 4 بالإسماعيلية

• ” الدورى العام ” يوم 3 يناير 2009 سجل هدفًا للأهلى صفر / 1 بالإسماعيلية

• ” دورى أبطال أفريقيا ” يوم 19 سبتمبر 2010 الجولة السادسة بدور المجموعات سجل هدفًا للأهلى 4 / 2

• ” الدورى العام ” يوم 25 يونيه 2011 سجل هدفًا للأهلى 1 / 2 بالقاهرة

* حماده المصرى ” هدفين للإسماعيلى – هدفين للأهلى” ..

• ” الدورى العام ” يوم 24 أكتوبر 80 سجل هدفًا للإسماعيلى 1 / 1 بالإسماعيلية

• ” الدورى العام ” يوم 29 يناير 82 سجل هدفًا للإسماعيلى 2 / 3 بالقاهرة

• ” الدورى العام ” يوم 29 يناير 88 سجل هدفين فى خسارة الإسماعيلى من الأهلى صفر / 2 بالقاهرة

* خالد بيبو .. ” هدفًا للإسماعيلى – هدفًا للأهلى ”

• ” الدورى العام ” يوم 2 يونيه 2000 سجل هدفًا للإسماعيلى 4 / 3 بالإسماعيلية

• ” كأس مصر ” يوم 30 يونيه 2003 سجل هدفًا للأهلى 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى النهائى بضربات الترجيح 3 / 4

* شادى محمد .. ” هدفًا للإسماعيلى – هدفين للأهلى ”

• ” كأس مصر ” يوم 28 يونيه 2007 سجل هدفًا للأهلى من ضربة جزاء صفر / 2 فى نصف النهائى

• ” السوبر المصرى ” يوم 9 أغسطس 2007 سجل هدفًا للأهلى من ضربة جزاء 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 ” بالقاهرة

• ” الدورى العام ” يوم 21 نوفمبر 2010 سجل هدفًا للإسماعيلى 3 / 1 بالإسماعيلية

* عبد الله السعيد .. ” هدفًا للإسماعيلى – 4 أهداف للأهلى ”

• ” الدورى العام ” يوم 7 يناير 2007 سجل هدفًا للإسماعيلى 3 / صفر بالقاهرة

• ” الدورى العام ” يوم 27 ديسمبر 2011 ” موسم ملغى ” سجل هدفًا للأهلى صفر / 1 بالقاهرة

• ” الدورى العام ” يوم 20 يناير 2016 سجل هدفًا للأهلى صفر / 1 ملعب الأهلى بالإسكندرية

• ” الدورى العام ” يوم 17 سبتمبر 2016 سجل هدفًا للأهلى من ضربة جزاء صفر / 1 بالقاهرة

• ” الدورى العام ” يوم 20 نوفمبر 2017 سجل هدفًا للأهلى صفر / 2 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

* عمرو السولية ” هدفًا للإسماعيلى – هدفًا للأهلى ”

• ” الدورى العام ” يوم 25 يونيه 2011 سجل هدفًا للإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة

• ” الدورى العام ” يوم 20 نوفمبر 2017 سجل هدفًا للأهلى صفر / 2 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية.