شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والإسماعيلى اليوم الأربعاء 11 / 8 / 2021 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على سيراميكا برباعية دون رد فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أهم المعلومات عن المباراة..

118 مباراة جمعت الأهلى والإسماعيلى فى الدورى

التقى الأهلى والإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز فى 118 مباراة، ويتفوق الأهلى فى تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 62 مباراة وكان التعادل حاضرًا فى 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة.

174 هدف للأهلى فى شباك الإسماعيلى

نجح نجوم الأهلى فى تسجيل 174 هدفًا فى شباك الإسماعيلى، بينما سجل الدراويش 94 هدفاً فى الشباك الحمراء.

مكاوى صاحب أول هدف وصلاح محسن الأخير

يُعد أحمد مكاوى، مهاجم الأهلى الأسبق، صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك الدراويش بينما كان صلاح محسن صاحب آخر هدف أهلاوى فى شباك الدراويش، بينما كريم بامبو آخر لاعب من الإسماعيلى يسجل فى شباك الأهلى.

صراع الشباك النظيفة بين الاهلى والاسماعيلى

الأهلى نجح فى الخروج بشباك نظيفة أمام الإسماعيلى فى 58 مباراة، بينما لم ينجح خط هجوم الأهلى فى زيارة شباك الإسماعيلى فى 24 مباراة.

ترتيب الأهلى والإسماعيلى فى جدول الدورى

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.