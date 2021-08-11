شكرا لقرائتكم خبر عن فريق يد الأهلى يغادر إلى المغرب 21 أغسطس للمشاركة فى بطولة أفريقيا للكؤوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق كرة اليد الأول بالنادى الأهلى إلى المغرب يوم 21 أغسطس الجارى للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقرر لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر القادم .
وتضم قائمة الأندية كلا من: رد ستار الإيفوارى و الأهلى المصرى و أ أس أف أ السنغالي و فاب الكاميرونى و إنتر كلوب الأنجولي و وداد سمارة المغربى و ريما النيجيرى و جى أس كى الكونغولى.
فيما قرر الإتحاد الأفريقى لكرة اليد، تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناء إلى طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين،
ومن المقرر أن يتم تحديد موعدا لاحقا ليقام اللقاء فى القاهرة بدلا من المغرب، بعد اعتذار النجم الساحلى التونسي عن مواجهة الزمالك ليتم استقرار الاتحاد الأفريقي على النادي الأهلي ليكون البديل.
ويأتى اعتذار النجم بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، مما أدى إلى رحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة.