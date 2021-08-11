شكرا لقرائتكم خبر عن فريق يد الأهلى يغادر إلى المغرب 21 أغسطس للمشاركة فى بطولة أفريقيا للكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق كرة اليد الأول بالنادى الأهلى إلى المغرب يوم 21 أغسطس الجارى للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقرر لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر القادم .

وتضم قائمة الأندية كلا من: رد ستار الإيفوارى و الأهلى المصرى و أ أس أف أ السنغالي و فاب الكاميرونى و إنتر كلوب الأنجولي و وداد سمارة المغربى و ريما النيجيرى و جى أس كى الكونغولى.