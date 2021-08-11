شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والإسماعيلى يقيمان فى فندق واحد قبل كلاسيكو الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم فريقا الأهلى والإسماعيلى بفندق واحد بمحافظة الإسكندرية قبل مباراتهما المرتقبة الليلة، ويدخل المارد الأحمر مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على سيراميكا برباعية دون رد فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

ويراهن الأهلى على الفوز على الإسماعيلى الليلة لاستعادة قمة الدورى والتساوى مع الزمالك، لكن أفضلية المواجهات المباشرة والأهداف لصالح المارد الأحمر.

ويتبقى للأهلى 6 مباريات مع "الإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

بينما يتبقى للزمالك 5 مباريات مع "الإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".