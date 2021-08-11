شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين مهددون بالغياب عن الإسماعيلى أمام الزمالك قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويتواجد فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى 10 لاعبين فى جعبتهم إنذار ثانى وحال حصولهم على إنذار ثالث الليلة سيتأكد غيابهم عن مواجهة الدراويش مع الزمالك المقرر لها السبت المقبل وهم "عماد حمدى وعمر الوحش ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومحمد حسن ومروان الصحراوى وشكرى نجيب وأرى بابل و مصطفى فارس ومحمد بيومى".

بينما يتواجد فى صفوف الإسماعيلى 9 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم "أحمد مدبولى ومحمد عادل وعبد الله جمعة وبينسون شيلونجو ومحمد صادق ومدحت فقوسه وأحمد أيمن وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى".

وتلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بإيقاف حسين السيد مارسيلو لاعب الفريق مباراة واحدة أمام الأهلى بعد طرده فى لقاء بيراميدز الأخير بالجولة الـ25 من بطولة الدورى الممتاز، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى 2/2.

وسجل جهاد جريشة حكم المباراة فى تقريره سبب الطرد بأن حسين السيد منع فرصة محققة لفريق بيراميدز وهو ما يستوجب إيقافه مباراة واحدة بحسب لائحة المسابقات بالجبلاية ليعود مارسيلو لصفوف الدراويش بداية من مواجهة الزمالك المقبلة بالدورى.

وتعادل الإسماعيلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق لحساب مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى.