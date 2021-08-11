شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى.. الشحات وكهربا وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على سيراميكا برباعية دون رد، فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

والتشكيل المتوقع للأهلى أمام الاسماعيلى مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".

وفي الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد شريف.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.