شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: على معلول أفضل صانع ألعاب فى مصر.. وأكرم توفيق مستقبل الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان السيد، نجم الأهلى السابق، التونسى على معلول أفضل صانع ألعاب فى الدورى المصرى بسبب طريقة لعبه المميزة وليس ظهير أيسر فقط.

وقال السيد، فى تصريحات إذاعية "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "على معلول ناجح فى صناعة اللعب وهو من أفضل اللاعبين فى هذا المركز ومفتاح لعب للفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة وطريقة لعبه مختلفة عن باقى اللاعبين".

وأضاف: "الأهلى سيلعب بضغط هجومى شديد على الإسماعيلى منذ الدقائق الأولى لتسجيل هدف مبكر ومنح اللاعبين ثقة لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط الهامة للغاية فى المنافسة على الدورى".

وأشاد رمضان السيد بمستوى أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر الذى ظهر عليه خلال الفترة الماضية، قائلا "أكرم توفيق هو مستقبل الكرة المصرية فى مركز الظهير الأيمن وناجح فى هذا المركز بشكل كبير ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز فهو لاعب جوكر".

وأضاف: "أكرم توفيق نجح فى تطوير مستواه مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وظهر أيضا بشكل مختلف مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو".

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدورى للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.