شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح: الإجهاد وإصابة على زين سبب عدم حصول فراعنة اليد على البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن صلاح، رئيس بعثة منتخب اليد فى أولمبياد طوكيو، أن المنتخبات الأوروبية كانت تعلم قوة لاعبى الفراعنة خلال البطولة، قائلا فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الإجهاد وإصابة علي زين سبب الهزيمة أمام إسبانيا وعدم حصولنا على الميدالية البرونزية ونجحنا فى الفوز على منتخبات كبيرة مثل السويد وألمانيا".

وأضاف: "لاعبو المنتخب الوطني يتميزون بالجرأة وهذا ما ظهر خلال المباريات ووصلنا لمرحلة أن الفراعنة يستطيعون الفوز على أى منتخب كبير".