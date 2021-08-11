شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح: الإجهاد وإصابة على زين سبب عدم حصول فراعنة اليد على البرونزية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن صلاح، رئيس بعثة منتخب اليد فى أولمبياد طوكيو، أن المنتخبات الأوروبية كانت تعلم قوة لاعبى الفراعنة خلال البطولة، قائلا فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الإجهاد وإصابة علي زين سبب الهزيمة أمام إسبانيا وعدم حصولنا على الميدالية البرونزية ونجحنا فى الفوز على منتخبات كبيرة مثل السويد وألمانيا".
وأضاف: "لاعبو المنتخب الوطني يتميزون بالجرأة وهذا ما ظهر خلال المباريات ووصلنا لمرحلة أن الفراعنة يستطيعون الفوز على أى منتخب كبير".
وكشف أيمن صلاح أن عقد الإسباني باروندو ممتد حتى نهاية شهر يونيو من عام 2022، قائلا "باروندو سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني وسعيد للغاية بالتواجد فى مصر ونجح فى تطوير أداء المنتخب الوطني هلال الفترة الماضية".
وأضاف: "باروندو شخصيته مميزة مع اللاعبين ووضع خطة تطوير أداء فراعنة اليد فى السنوات المقبلة وجعل المنتخب الوطني يستطيع الفوز على أى منتخب".
وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.
وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.