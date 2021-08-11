شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور يحيى حفل زفاف شقيقه هشام على الفنانة نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رامى عاشور بطل العالم السابق للاسكواش عن كواليس حفل زفاف شقيقه لاعب الاسكواش الأسبق هشام عاشور على الفنانة نيللى كريم، وأكد رامى عاشور فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيحيى حفل زفاف شقيقه ببعض الأغانى، حيث اتجه عاشور بعد الاعتزال إلى مجال الفن والغناء، حيث يصدر "ميسى الاسكواش" كما يلقبه عشاق اللعبة، أغنيته الجديدة "النادر القايدة" خلال الأيام المقبلة.

ويحتفل اليوم الأربعاء، هشام عاشور بطل الاسكواش السابق، بزفافه على الفنانة نيلي كريم، وظهرت النجمة نيللى كريم برفقة خطيبها هشام عاشور، خلال تواجدهما بأحد شواطئ الساحل الشمالى، وذلك قبل ساعات من عقد قرانهما.

وأعلن رامى عاشور، أسطورة الاسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائى في 22 أبريل 2019، مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .

ولد رامي عاشور فى 30 سبتمبر عام 1987، واحترف الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الإسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.