شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..الأهلى يهزم ذئاب روما الإيطالى وديًا بثنائية فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 11 أغسطس 2002 نجح الأهلى فى تحقيق فوز تاريخى على ذئاب العاصمة الإيطالية فريق روما، وقدموا عرضاً أبهر الـ70 ألف متفرج الذين حضروا المباراة، وسجل أهداف الأهلى وقتها الثنائى إبراهيم سعيد وإفيلينو، فيما جاء هدف روما من ركلة جزاء سجلها فينشنزو مونتيلا، وكان أبرز لاعبى روما الذين شاركوا فى هذه المباراة الأسطورة دانييلى دى روسى، والأرجنتينى جابرييل باتيستوتا، والفرنسيان فنسنت كانديلا وجوناثان زيبينا والبرازيلى إيمرسون، بالإضافة للإسبانى جوسيب جوارديولا.

فابيو كابيللو مدرب روما الإيطالى جاء إلى القاهرة وهو لا يصدق أن الأهلى فاز على ريال مدريد عام 2001 بنتيجة 1-0 مؤكداً أنه لا يفرق بين الوديات والرسميات وسيسعى لتقديم عرض جيد يليق باسم روما والكرة الإيطالية، ولكنه اصطدم بقوة المارد الأحمر وتلقى هزيمة بهدفين مقابل هدف .

وبعد المباراة احتفل الآلاف من جمهور الأهلى بهذا الفوز التاريخى فى شوارع القاهرة وطالبوا إدارة الأهلى بلعب مباريات أخرى أمام فرق أوروبية وهتفوا "واد يا توتى.. ماجيتش ليه.. ياترى فيجو.. كان قاللك إيه".

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.