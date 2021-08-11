شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات كأس ديفيز للتنس المجموعة الأفريقية الثالثة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات كأس ديفيز للتنس المجموعة الأفريقية الثالثة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 إلى 14 أغسطس الجارى بمشاركة 7 دول أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الأولى، حيث جاء على رأس المجموعة باعتباره المصنف الأول ومعه كل من الجزائر وبنين.

بينما ضمت المجموعة الثانية كل من كينيا وموزمبيق وغانا ورواندا وذلك بعد تأكد حضور منتخب غانا ومشاركته فى البطولة.

ويبدأ منتخبنا الوطنى مشواره بمواجهة بنين اليوم الاربعاء بينما تلعب كينيا مع رواندا.

ويلعب منتخبنا مباراته الثانية امام الجزائر فى ختام الدور الأول يوم الجمعة المقبل وحال الفوز على بنين فى المباراة الأولى يتأهل فريقنا إلى النهائى مباشرة نظرا لأن مجموعتنا 3 منتخبات فقط.

وتقام البطولة من دورين الأول المجموعات والثانى يلتقى خلاله أول المجموعة الأولى مع ثانى المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثانى المجموعة الأولى ويتأهل الفائز فى المباراتين الى المجموعة الثانية لكأس ديفيز .

وصرح إسماعيل الشافعى بأن قرعة مجموعة مصر تعتبر جيدة على الرغم من قوة منتخبى الجزائر وبنين لكن فريقنا قادر على تخطى جميع منافسيه وتحقيق أفضل النتائج.