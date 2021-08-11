شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يفتش عن استعادة قمة الدورى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على سيراميكا برباعية دون رد فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الخامس على التوالى للعودة لقمة الدوري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف ،ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم على سيراميكا برباعية دون رد.

ويراهن الاهلى على الفوز على الاسماعيلى الليلة لاستعادة قمة الدورى والتساوى مع الزمالك، لكن أفضلية المواجهات المباشرة والأهداف لصالح المارد الأحمر.

ويتبقى للأهلى 6 مباريات مع "الإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

بينما يتبقى للزمالك 5 مباريات مع "الإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

في المقابل، طالب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى بضرورة خطف النقاط الثلاث الليلة لاسيما أن الدراويش سيواجه الأهلى ثم الزمالك في الجولة المقبلة، ما يصعب مهمته لرغبة القطبين في تحقيق الفوز لمواصلة صراعهم على قمة الدوري، مشدداً أن الدراويش لديهم هدف واحد وهو الفوز بالمباراتين بغض النظر عن المنافس للتقدم في سباق مراكز المسابقة ضمن خطة إنهاء الموسم في المربع الذهبى، ويفتقد الاسماعيلى جهود لاعبه حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للفريق أمام الاهلى لتعرضه للطرد في مواجهة بيراميدز الأخيرة.