شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بإغلاق ملف الاتحاد السكندرى استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من لاعبى الفريق ضرورة إغلاق صفحة مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس في الجولة الـ 29 للدوري ، والتركيز في مباراة الإسماعيلي المقبلة والمقرر لها السبت المقبل من أجل الحفاظ علي فرص المنافسة علي لقب الدورى هذا الموسم في ظل المنافسة الشرسة بين الزمالك والأهلي علي اللقب.

ويعقد كارتيرون محاضرة فنية اليوم مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الاتحاد السكندري وخاصة المدافعين لتفاديها في المباريات المقبلة، بعدما ابدى كارتيرون عدم رضاه عن مستوي المدافعين في الزمالك بسبب بعض الأخطاء الفردية التي وقع فيها اللاعبون وكادت ان تكلف الزمالك فقط نقاط في المباريات الماضية.

ويراقب كارتيرون مواجهة الأهلي والإسماعيلي المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 29 للوقوف علي نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي، خاصة ان مباراة اليوم تعتبر من اهم مباريات فريق الإسماعيلي وسيخوضها الفريق بكامل تركيزه لتكون بروفة قوية قبل مواجهة الزمالك.

وطلب كارتيرون من جهازه المعاون وتحديدا محلل الأداء احمد شعبان تجهيز ملف كامل عن الإسماعيلي والغيابات ومراكز القوة في الفريق للاستقرار علي التشكيل وخطة المباراة.

من ناحية أخرى كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، حقيقة انضمامه إلى صفوف الزمالك فى الموسم الجديد، حيث أوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض الأمر على اللاعب فى الفترة الأخيرة، إلا أنه حتى الآن لم يتطور إلى مفاوضات رسمية من جانب الزمالك، وشدد نفس المصدر أنه لم تحدث أى مفاوضات رسمية من جانب إدارة الزمالك مع اللاعب حتى الآن.

وكان عبد الله السعيد أحد أهداف الزمالك لفترات متعددة فى أكثر من فترة انتقالات، إلا أن الصفقة لم تتم بعدما وقع من قبل مع الإدارة السابقة لنادى الزمالك، وتابع نفس المصدر أن الأمر حتى الآن جاء من خلال أحد الوكلاء وستشهد الفترة المقبلة تحديد الطرفين موقفهما سواء إدارة الزمالك الحالية أو اللاعب بمدى إمكانية إتمام الأمر من عدمه.