ميسي يضع بنودًا خاصة بمنتخب الأرجنتين في عقده مع باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب المنضم حديثًا إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، بنودًا في عقده مع نادي العاصمة الفرنسية يتعلق بمشاركاته مع المنتخب الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة.

ووقع ميسي على عقد لمدة موسمين مع باريس سان جيرمان –مع خيار التمديد لموسم آخر-، بعد نهاية رحلته مع برشلونة التي استمرت لمدة 16 عاما.

وبحسب ما ذكرته قناة "Tyc الأرجنتينية، فإن ميسي اشترط أن تكون مباريات المنتخب الأرجنتيني (سواء كانت ودية أو دولية) لها الأولوية على النادي الفرنسي.

كما تضمن العقد بندا ينص على أن يُسمح للفريق الطبي للمنتخب الأرجنتيني التواجد في مرافق النادي الباريسي من أجل متابعة وضع اللاعب بشكل دائم.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني يوم 2 سبتمبر ضد فنزويلا، ثم يلتقي مع البرازيل يوم 5 سبتمبر في ساو باولو، ثم بوليفيا ضمن تصفيات كأس العالم –أمريكا الجنوبية.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان أعلن مساء أمس الثلاثاء، التعاقد مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.