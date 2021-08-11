شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد ناجى جدو يفتتح مسيرته التهديفية مع المنتخب أمام مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة إن كانت مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار مهما مر عليها الوقت، وهو ما ينطبق على هدف محمد ناجى جدو في مرمى منتخب مالى.

سجل محمد ناجي جدو هدفه الأولى في أولى مبارياته مع المنتخب الوطني وكانت مواجهة ودية ضد مالي أقيمت في الإمارات يوم 4 يناير 2010 قبل أيام قليلة من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2010.

واستلم محمد ناجى جدو أمام منطقة جزاء المنتخب المالى ليسدد الكرة مباشرة نحو المرمى ليفشل الحارس في إيقافه وتسكن شباكه، ليفوز المنتخب بهذا الهدف.

وتوج جدو مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2010، كما فاز مع الأهلي بألقاب الدوري مواسم 2009-2010 و2010-2011، و2013-2014، كما فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا عامي 2012 و2013 والسوبر المصري 2012 والسوبر الأفريقي عامي 2013 و2014.

ويعد هدفه في نهائي بطولة أفريقيا 2010 في شباك غانا من الأهداف التي لا ينساها جدو ولا الجمهور المصرى، وهي البطولة التي كتبت تاريخ جدو بأحرف من ذهب، حيث حصل على هداف البطولة برصيد 5 أهداف جاءت كلها بعد نزوله كبديل في المباريات فأستحق وقتها لقب "أفضل بديل".