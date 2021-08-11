تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

تقام اليوم الأربعاء 11 أغسطس/آب الحالي عدة مباريات مهمة في الدوريات العربية المشتعلة بجانب مباراة السوبر الأوروبي المرتقبة.



وتفتتح الأربعاء مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) لموسم 2021-2022، بجانب إقامة مياريات في الدوريين المصري والأردني، وموقعة السوبر الأوروبي.

من المقرر أن تقام مباراة السوبر الأوروبي بين تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني مساء الأربعاء على ملعب ويندسور بارك في أيرلندا الشمالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة السوبر الأوروبي بين فريقي تشيلسي وفياريال عبر شبكة بي إن سبورتس، التي خصصت قناة "beIN Sports 1 HD Premium" لنقل اللقاء على الهواء مباشرة.

من المقرر أن تقام مباراة افتتاح الدوري السعودي بين الاتحاد والفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والربع بتوقيت أبوظبي.

ويمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي مجانًا بتقنية SD من خلال قناة SSC الجديدة، أما إذا كانت هناك رغبة في المشاهدة بتقنية HD فيمكن الاشتراك وشراء جهاز GOBX.