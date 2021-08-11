باريس سان جيرمان يعلن ضم ليونيل ميسي رسميا

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

أتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء الثلاثاء، في صفقة انتقال حر.



وجاء انضمام البرغوث للنادي الباريسي بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني في يونيو الماضي، ليبدأ مغامرة جديدة بملعب حديقة الأمراء بعد 17 عاما أمضاها بقميص البلوجرانا.

وأعلن النادي الباريسي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، توقيع ميسي له لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر، حيث سيتقاضى اللاعب خلالهما راتبا سنويا يبلغ 35 مليون يورو، حسبما أفادت التقارير.

ومن المتوقع أن يتأجل ظهور ميسي لأول مرة بقميص سان جيرمان حتى نهاية أغسطس الجاري، حيث أنه لن يكون جاهزا للمشاركة في المواجهتين المقبلتين ضد ستراسبورج وستاد بريست في الدوري الفرنسي.

وهناك أنباء تشير إلى احتمالية مشاركة ميسي لأول مرة بالقميص الباريسي ضد ستاد بريمس، وذلك يوم 29 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.