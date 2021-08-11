شكرا لقرائتكم خبر عن المباريات الحاسمة تمنع الأهلى من تجربة العائدين من الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على فكرة الدفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابات في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري مثل كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي، من أجل تجهيزهم من جانب وتقييم موقفهم من البقاء في صفوف الأهلي أو الموافقة على رحيل البعض منهم مثل نيدفيد ومحمود من جانب آخر.

وتأتي رغبة الجهاز الفني للأهلي في عدم الدفع باللاعبين العائدين من الإصابات باعتبار أن الفريق الأحمر يخوض مباريات صعبة في وقت حرج من عمر الدوري، وليس أمامه رفاهية تجهيز اللاعبين أو منح الفرصة لهم للمشاركة، واشترط أن تكون المشاركة مرهونة بأحد اللاعبين الذي قد يتواجد في قائمة إحدى المباريات وتم حسم نتيجتها مبكرا كما حدث في مباراة سيراميكا الأخيرة التي فضل الجهاز الفني منح الفرصة فيها لعدد من اللاعبين البدلاء وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين بعد الاطمئنان على النتيجة.

ويرى الجهاز الفني للأهلي أن تواجد كل اللاعبين العائدين من الإصابات في قائمة المباريات أمر صعب ولكن قد يكون في نطاق ضيق، نظرا لحاجة الجهاز الفني إلى جهود كل اللاعبين الأساسيين والبدلاء في قائمته.

ويترقب أكثر من لاعب داخل الأهلي الحصول على فرصة المشاركة مثل كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي ووليد سليمان، ولكن قرار مشاركتهم يتوقف على مصير الدوري وإمكانية حسمه مبكرا من عدمه، وإن كانت الدلائل تشير إلى أن المنافسة مع الزمالك ستستمر حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.