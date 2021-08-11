شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صفقات أفارقة "فنكوش" فى الدورى المصرى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم ظهور بعض اللاعبين الافارقة التي تعاقد معهم الاهلى و الاسماعيلى بشكل متواضع للغاية عقب المشاركة المستمرة في المباريات دون تأثير قوى وعدم قدرتهم على صنع الفارق حتى الان .

وكان هناك أسماء يتوسم الجمهور من رؤيتهم في أرض الملعب عقب الاخبار والفيديوهات التي أنتشرت لهؤلاء اللاعبين خلال مواقع التواصل الاجتماعى منذ بداية الموسم وقدرتهم على صناعة وتسجيل الأهداف .

واجهت إدارة النادي الأهلي سوء توفيق كبير في اختيار المهاجمين الأجانب في السنوات الماضية، حيث لم تشهد السنوات الأخيرة ظهور مهاجم قوي قادر على قيادة مركز رأس الحربة للفريق الأحمر في كافة البطولات التي يشارك بها سواء المحلية أو القارية أو العالمية، فكان أخر المهاجمين الذي نجحوا في كتابة أسمائهم بحروف من ذهب في سجلات القلعة الحمراء اللاعب الأنجولي فلافيو.

ورصد الخليج 365 4 صفقات أبرمها الاهلى و الاسماعيلى ولم يقدموا المستوى المطلوب منهم من رحل عن الفريق ومنهم على أعتاب الرحيل .

اليو بادجى

كان اليوبادجي أنضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، قادما من رابيد فيينا النمساوي، صاحب الـ23 عاما، وشارك في 25 مباراة رفقة الأهلي، سجل فيهم 4 أهداف وصنع 8 أخرى قبل أن توافق إدارة المارد الأحمر على إعارة اللاعب السنغالى إلى أنقرة جوجو التركي لنهاية الموسم الجارى مقابل 250 ألف يورو، ونجح بادجى في تسجيل ثلاثة أهداف خلال 12 مباراة في النصف الثاني من الدوري التركي الممتاز ثم أنتقل الى أميان الفرنسي .

أرى بابل

نجحت إدارة نادى الإسماعيلى فى ضم جناح فريق الأول من أغسطس الأنجولى أرى بابل لدعم فريق الدراويش هذا الموسم وشاراك أرى بابل في 19 مباراة بقميص الاسماعيلى سجل 5 أهداف وساهم في صناعة هدف وحيد بمعدل هدف كل 178 دقيقة .

جيرالدو

رحل الأنجولي جيرالدو دا كوستا عقب فسخ النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب بالتراضى في بداية الموسم الحالى وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.

وجاءت أرقام جيرالدو مع الاهلى كالتالى :

دقائق اللعب

1595

الأهداف

6

مساعدات

8

تسديدات

38

كرات هوائية

5

إلتحامات

16

تمريرات

588

والتر بواليا

رفض الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فكرة الإبقاء على الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق ضمن قائمة المارد الأحمر في الموسم الجديد رغم تسجيله هدفين مؤثرين في المباريات الأخيرة بالدوري، وتحدث البعض عن إمكانية بقاء اللاعب الكونغولى فى الأهلى بعدما قاد الفريق لفوز مُثير على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم فوز أخر على أسوان بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل بواليا هدف الفوز للأهلى أمام الإنتاج فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وعاد ليسجل هدف تأكيد الفوز في شباك زهرة الجنوب في الدقيقة 94 .

مصدر فى الأهلى قال إن فكرة الإبقاء على بواليا غير صحيحة، موضحاً أن رحيل المهاجم الكونغولى عن القلعة الحمراء قرار نهائى لا رجعة فيه، وذهب إلى أن الأهلى ينتظر فقط انتهاء الموسم الحالى من أجل الاستغناء عن اللاعب رسمياً.

وكشف المصدر، عن استقرار الأهلي على رحيل المهاجم الكونغولي بسبب مستواه المتواضع بصرف النظر عن هدفيه المؤثرين في مباراة الإنتاج الحربى ولقاء أسوان، كما أن مسئولى القلعة الحمراء يرغبون في بيع المهاجم الكونغولي من أجل ضم لاعب أجنبي بدلاً منه.

حيث شاراك والتر بواليا في 24 مباراة بقميص الاهلى وتمكن من تسجيل 4 أهداف و المساهمة في 3 أهداف .