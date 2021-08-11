شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلبى طلبات موسيماني من الصفقات الصيفية قبل بدء الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت إدارة النادي الأهلي في تلبية كل الاحتياجات الفنية التي طلبها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل نهاية الموسم الحالي وبدء التحضير للموسم المقبل.

وسبق وطلب موسيماني 3 صفقات لتدعيم صفوف الأهلي منهم ظهير أيمن محلي وجناحين أجانب، وحدد الأسماء المطلوبة للتعاقد معها في الصيف، وهو ما تمكنت إدارة الأهلي من حسم كل الصفقات التي حددها موسيماني.

ونجحت إدارة الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار إلى إنبي بعد الاتفاق مع ناديه على كل التفاصيل المالية بخصوص الصفقة من حيث دفع 15 مليون جنيه لشراء اللاعب.

كما أنهت إدارة التعاقدات بالأهلي صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسوني مقابل دفع 900 ألف دولار لنادي سيمبا التنزاني، بعدما كان هناك منافسة على خطفه من قبل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأخيرا تكللت مفاوضات الأهلي مع برايتون الإنجليزي لشراء الجناح خدمات بيرسي تاو بالنجاح نظير دفع مبلغ 1.8 مليون دولار، بخلاف 1.2 مليون دولار عقد اللاعب سنويا.

واتفقت إدارة الأهلي على تاجيل الإعلان عن الصفقات الثلاث عقب نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء الفريق الأحمر من مشواره في الدوري.