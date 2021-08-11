الميركاتو الصيفي 2021 | بعد فشل انتقاله إلى الطائي.. سعيود يقترب من الدوري الفرنسي

نَفى فريق شباب بلوزداد الجزائري توصله لإتفاق مع أحد الأندية السعودية بشأن بيع نجمه أمير سعيود في الميركاتو الصيفي 2021، ليقترب اللاعب من الاحتراف في الدوري الفرنسي.

وكان نادي الطائي الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلن في وقت سابق على موقعه الرسمي بتويتر تعاقده مع صانع الألعاب الجزائري أمير سعيود، قادمًا من شباب بلوزداد، مقابل 1 مليون دولار أمريكي، وبعقد يمتد لمدة موسمين.

ولكن الفريق الجزائري أصدر بعدها بيانًا، أوضح فيه أن أمير سعيود، لم يوقع حتى الآن بصفة رسمية مع أي ناد مثلما تم الإعلان عن الأمر، مؤكدًا وصول العديد من العروض للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي 2021.

وذكرت إدارة نادي شباب بلوزداد انها اقترحت على اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا تجديد عقده لمدة موسم آخر، ولكنه لم يبدي أي ردة فعل حتى الآن، سواء بالموافقة أو الرفض.

سعيود يقترب من الدوري الفرنسي

ووفقًا للصحفي الجزائري المشهور “معمر جبور”، أن فريق نانت الفرنسي يستعد لتقديم عرض إلى شباب بلوزداد خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل الحصول على توقيع أمير سعيود.

وينشط نادي نانت في الدوري الفرنسي، ولعب أول مباراة في الموسم الجديد أمام موناكو يوم 6 أغسطس الماضي، وتحصل على نقطة بعد تعادله بنتيجة (1-1).

ويتولى مدرب نادي باريس سان جيرمان والهلال السعودي سابقًا “انطوان كومبواري” مهمة تدريب نادي نانت منذ 11 فبراير 2021، وخاض معهم 17 مباراة في جميع المسابقات، فاز في 7 مناسبات، وتعادل في 4، وتلقى 6 هزائم.

ويمر أمير سعيود بفترة هي الأفضل له في مسيرته الرياضية، حيث أظهر قدراته الهجومية الرائعة مع فريق شباب بلوزداد في دوري أبطال افريقيا 2021، وسجل 8 أهداف.

وكان قريب من خطف لقب هداف البطولة، ولكن الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر اعتماد مهاجم الاهلي المصري “محمد شريف” هدافًا للمسابقة برصيد 6 أهداف، بعدما حذف الكاف اهداف سعيود في الأدوار التمهيدية.

وأحرز سعيود 3 أهداف -هاتريك- في شباك فريق جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني، خلال المباراة التي انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد، وبعد إعادة ترتيب جدول الهدافين من قبل الكاف أصبح في رصيده 5 أهداف.

كما كان لسعيود دورًا كبيرًا في تصدر شباب بلوزداد صدارة ترتيب الدوري الجزائري حتى الآن بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، قبل 3 جولات من نهاية الموسم، ليقترب بشدة من التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويمتلك سعيود خبرات واسعة وكبيرة، حيث احترف في الدوري المصري ومثل هناك النادي الاهلي والاسماعيلي، وقبل أن يرحل إلى العربي الكويتي، والصفاقسي التونسي، وبيروي ستارا زاغورا البلغاري.

وفي الجزائر، مثل أمير سعيود أندية مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة، بالإضافة إلى تجربته الأخيرة مع شباب بلوزداد، والتي شارفت على الانتهاء.